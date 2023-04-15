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    Эвертон — Фулхэм: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2023 в 17:00 начнется матч в английской Премьер-лиге Эвертон — Фулхэм

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    Эвертон и Фулхэм начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 15.04.2023.

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    Последний матч между собой: Фулхэм — Эвертон 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эвертон»).

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