Абаскаль о последних результатах «Спартака»: Игрокам нужно получать опыт

Главный тренерназвал причины неудачных результатов команды в последних матчах.

«Если говорить о результатах, то давайте посмотрим на статистику. Где именно мы слабее? В матче с "Уралом", где мы выиграли? Или в матче с "Ахматом", который не бил по воротам и их вратарь стал лучшим игроком? Или в игре с "Динамо", где было забито шесть мячей — и все забили мы сами?

Мы говорим об ошибках, но не о том, что у команды нет желания. Ответ на ваш вопрос такой — молодость. Игрокам нужно получать опыт.

Если бы я был тираном, то после ошибки никто бы не играл. Но мы верим в проект. Наши игроки — кто проводит свой первый сезон — будут ошибаться, но мы будем их поддерживать! Мы верим в них.

Если мы возьмём все наши последние матчи, то за исключением "Зенита" и "Оренбурга", мы ни в одной игре не были слабее», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

Напомним, что «Спартак» одержал победу над «Торпедо» (2:1) в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. «Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 45-ю очками в активе.