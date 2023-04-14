Забитцер заявил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник, который находится вна правах аренды, изъявил желание остаться в английском клубе.

«В "МЮ" мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация.

Но я могу сказать, что нашел здесь свое место. Теперь я знаю АПЛ и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жестче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем.

Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в "МЮ", особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — цитирует игрока Bild.

Забитцер провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.