ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»
    Все новости спорта

    Забитцер заявил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, который находится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, изъявил желание остаться в английском клубе.

    Марсель Забитцер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсель Забитцер

    «В "МЮ" мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация.

    Но я могу сказать, что нашел здесь свое место. Теперь я знаю АПЛ и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жестче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем.

    Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в "МЮ", особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — цитирует игрока Bild.

  • «Манчестер Юнайтед» готов выкупить Забитцера у «Баварии»
  • Читайте по теме

    • Забитцер провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?
  • «Шальке» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Лацио» укрепит свое турнирное положение в Серии А
  • «Специя» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Потеряет ли «Лион» седьмое место?
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры