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    Тухель впервые прокомментировал конфликт между Мане и Сане

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что команде удалось решить конфликт между Лероем Сане и Садио Мане. Инцидент возник после матча с «Манчестер Сити», Мане ударил Сане не по лицу.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф — последствия случившегося. Я сам ничего не видел, потому что находился в тренерской комнате. Конечно, я сразу поговорил с участниками инцидента, игроками и персоналом.

    В связи с тем, что это вопиющий случай, который нас обеспокоил, было важно все прояснить до следующей тренировки. Мы сделали это вчера. Мы все прояснили, так что можем дальше работать друг с другом в позитивном ключе.

    То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. У нас доброжелательная атмосфера была вчера и есть сейчас.

    Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выходит из кодекса поведения, он это осознал и извинился», — сказал Тухель на пресс-конференции в пятницу.

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