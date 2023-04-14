Тухель впервые прокомментировал конфликт между Мане и Сане

Главный тренер «Баварии»заявил, что команде удалось решить конфликт между. Инцидент возник после матча с «Манчестер Сити», Мане ударил Сане не по лицу.

«Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф — последствия случившегося. Я сам ничего не видел, потому что находился в тренерской комнате. Конечно, я сразу поговорил с участниками инцидента, игроками и персоналом.

В связи с тем, что это вопиющий случай, который нас обеспокоил, было важно все прояснить до следующей тренировки. Мы сделали это вчера. Мы все прояснили, так что можем дальше работать друг с другом в позитивном ключе.

То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. У нас доброжелательная атмосфера была вчера и есть сейчас.

Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выходит из кодекса поведения, он это осознал и извинился», — сказал Тухель на пресс-конференции в пятницу.