Щенсный: Я был в слезах, мне было трудно дышать, и я испугался

Голкипервысказался о своей замене в первом тайме матча Лиги Европы против(1:0).

«Я в порядке, немного волнуюсь, но мы провели все проверки, и все в порядке. Правда в том, что я увидел, что Перин хорошо тренируется, а я устал.

Я был в слезах, мне было трудно дышать, и я испугался, но сейчас мне намного лучше. Я также похвалил Маттиа, потому что он золотой парень. С Пинсольо у нас хорошая группа вратарей. Я очень доволен», — приводит слова Щенсного Pazzi di Fanta

Ответная игра запланирована на 20 апреля 22:00 по мск. Она состоится в Лиссабоне на «Жозе Альваладе».