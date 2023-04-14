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    Семак о матче с «Ростовом»: Будет упорная и интересная игра

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается соперничества двух идеологий — скорее это противостояние двух команд. У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и "Ростов" хотим воспользоваться.

    Что будет на футбольном поле не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто, с тем же "Уралом", "Локомотивом". Не сомневаюсь, что с "Ростовом" будет также достаточно упорная, но при этом интересная игра.

    "Ростов" играет активно, пытается прессинговать, старается выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола», — сказал Семак СЭ.

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    • «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 54 очками в активе. «Ростов» располагается на 2-й строчке (45).

    Матч между этими командами состоится 16 апреля в 19:00 мск.

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