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    Семак: Мы бы хотели, чтобы Мантуан остался

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника команды Густаво Мантуана, права на которого принадлежат «Коринтиансу».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается Мантуана, я не знаю экономический подробностей той сделки, которая есть. Касательно игровых качеств, Мантуан абсолютно соответствует нашей команде по качеству.

    Мы бы хотели, чтобы он остался. Дальше задача руководства, насколько возможным будет договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе», — передает слова Семака Чемпионат.

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    • «Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за российскую команду, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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