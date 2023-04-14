Семак: Мы бы хотели, чтобы Мантуан остался

Главный тренеррассказал о будущем полузащитника команды, права на которого принадлежат

«Что касается Мантуана, я не знаю экономический подробностей той сделки, которая есть. Касательно игровых качеств, Мантуан абсолютно соответствует нашей команде по качеству.

Мы бы хотели, чтобы он остался. Дальше задача руководства, насколько возможным будет договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе», — передает слова Семака Чемпионат.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за российскую команду, забил 4 гола и сделал голевую передачу.