Сака о матче с «Ливерпулем»: Парни были очень разочарованы после встречи

Нападающийвысказался о ничье в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с(2:2).

«Парни были очень разочарованы после матча, потому что мы все хотели победить. Но мы не можем это изменить, поэтому надо переключить своё внимание на игру с "Вест Хэмом".

Она будет действительно важной, мы все это знаем, поэтому постараемся подойти к ней готовыми, выложиться по максимуму и набрать три очка.

Я не собираюсь говорить, что доволен одним набранным очком в матче с "Ливерпулем". Мы хотели приехать туда и забрать все три, поэтому я немного расстроен, что мы этого не сделали.

Это стадион, на котором я никогда не выигрывал, поэтому я думал, что это будет хорошая возможность, чтобы наконец сделать это, но у нас не получилось, это позор», — приводит слова Саки официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 73 очками в активе.