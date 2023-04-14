ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»
    Все новости спорта

    Сака о матче с «Ливерпулем»: Парни были очень разочарованы после встречи

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о ничье в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).

    Букайо Сака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака

    «Парни были очень разочарованы после матча, потому что мы все хотели победить. Но мы не можем это изменить, поэтому надо переключить своё внимание на игру с "Вест Хэмом".

    Она будет действительно важной, мы все это знаем, поэтому постараемся подойти к ней готовыми, выложиться по максимуму и набрать три очка.

    Я не собираюсь говорить, что доволен одним набранным очком в матче с "Ливерпулем". Мы хотели приехать туда и забрать все три, поэтому я немного расстроен, что мы этого не сделали.

    Это стадион, на котором я никогда не выигрывал, поэтому я думал, что это будет хорошая возможность, чтобы наконец сделать это, но у нас не получилось, это позор», — приводит слова Саки официальный сайт «Арсенала».

  • Джака разозлил «Ливерпуль». Мерсисайдцы обострили чемпионскую гонку АПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на огненную ничью на «Энфилде»
  • 09/04/2023

    • «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 73 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?
  • «Шальке» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Лацио» укрепит свое турнирное положение в Серии А
  • «Специя» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Потеряет ли «Лион» седьмое место?
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры