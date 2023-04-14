начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 14.04.2023.

Последний матч между собой: Динамо К — Рух В 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рух В» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.11.

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