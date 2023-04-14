Канте, Зиеш и Марсияль могут пополнить состав ПСЖ

рассматривает возможность приобретения сразу нескольких игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

Стало известно, что руководство парижан интересуется полузащитником «Челси» Н'Голо Канте. Действующий контракт игрока с клубом заканчивается этим летом. ПСЖ ведет переговоры с Канте уже несколько недель.

Хаким Зиеш из «Челси» также может пополнить состав ПСЖ. В летнее трансферное окно 2022 года футболист уже мог перейти в парижский клуб, но по итогу трансфер сорвался.

Руководство ПСЖ также рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсияля, который может покинут английский клуб уже летом 2023 года.