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    Канте, Зиеш и Марсияль могут пополнить состав ПСЖ

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    ПСЖ рассматривает возможность приобретения сразу нескольких игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

    Антони Марсияль
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    Антони Марсияль

    Стало известно, что руководство парижан интересуется полузащитником «Челси» Н'Голо Канте. Действующий контракт игрока с клубом заканчивается этим летом. ПСЖ ведет переговоры с Канте уже несколько недель.

    Хаким Зиеш из «Челси» также может пополнить состав ПСЖ. В летнее трансферное окно 2022 года футболист уже мог перейти в парижский клуб, но по итогу трансфер сорвался.

    Руководство ПСЖ также рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсияля, который может покинут английский клуб уже летом 2023 года.

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