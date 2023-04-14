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    Орлов: Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит»

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    Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что петербургский «Зенит» интересуется сразу несколькими российскими футболистами.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Любой хороший российский игрок пригодится "Зениту". Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят "Зенит". Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском "Динамо" собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система.

    В "Реал Мадрид" и "Барселону" все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и "Зенит" в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет — тот придет», — приводит слова Орлова Sport24.

    Среди потенциальных новичков «Зенита» назывались вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

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