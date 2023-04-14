Орлов: Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит»

Спортивный комментатор и журналистотреагировал на информацию, что петербургскийинтересуется сразу несколькими российскими футболистами.

«Любой хороший российский игрок пригодится "Зениту". Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят "Зенит". Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском "Динамо" собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система.

В "Реал Мадрид" и "Барселону" все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и "Зенит" в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет — тот придет», — приводит слова Орлова Sport24.

Среди потенциальных новичков «Зенита» назывались вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.