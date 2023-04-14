«Спартак» мог подписать Мане, но футболист не захотел в Россию

Бывший генеральный директоррассказал о несостоявшемся трансфере в московский клуб сенегальского нападающего

«Параллельно с подписанием Промеса была историей с Мане? С Садио дошло до момента договорённости с клубом. Игрок отказался, сказал: "Не поеду". "Зальцбург" нам говорил, что у них есть на связи английский клуб, но они дают меньше денег, а австрийцы хотели заработать больше.

Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всё устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», — сказал Асхабадзе в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».