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    «Спартак» мог подписать Мане, но футболист не захотел в Россию

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о несостоявшемся трансфере в московский клуб сенегальского нападающего Садио Мане.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Параллельно с подписанием Промеса была историей с Мане? С Садио дошло до момента договорённости с клубом. Игрок отказался, сказал: "Не поеду". "Зальцбург" нам говорил, что у них есть на связи английский клуб, но они дают меньше денег, а австрийцы хотели заработать больше.

    Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всё устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», — сказал Асхабадзе в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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