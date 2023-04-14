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    Карпин отреагировал на новость о том, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

  • Сборная России, скорее всего, откажется от участия в турнире ЦАФА
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