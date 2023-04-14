Карпин отреагировал на новость о том, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии

Главный тренер сборной Россииотреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии.

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой.