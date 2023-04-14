В CAFA отреагировали на информацию об отказе от участия сборной России в турнире

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Пока не получали от РФС информацию об отказе от участия и поэтому не отменяли участие сборной России на летнем турнире. Все пока на стадии переговоров, ждем итогов», — сказал источник, близкий к CAFA, в комментарии Sport24.
Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.