В CAFA отреагировали на информацию об отказе от участия сборной России в турнире

Источник, близкий к Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщил, что от РФС пока не было получено никакой информации по поводу отказа сборной России от выступления на чемпионате CAFA.

«Пока не получали от РФС информацию об отказе от участия и поэтому не отменяли участие сборной России на летнем турнире. Все пока на стадии переговоров, ждем итогов», — сказал источник, близкий к CAFA, в комментарии Sport24.

Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.