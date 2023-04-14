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    В CAFA отреагировали на информацию об отказе от участия сборной России в турнире

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    Источник, близкий к Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщил, что от РФС пока не было получено никакой информации по поводу отказа сборной России от выступления на чемпионате CAFA.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Пока не получали от РФС информацию об отказе от участия и поэтому не отменяли участие сборной России на летнем турнире. Все пока на стадии переговоров, ждем итогов», — сказал источник, близкий к CAFA, в комментарии Sport24.

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    • Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

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