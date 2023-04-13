Винисиус: Это только половина дела, нам просто нужно сохранять спокойствие

Вингервысказался относительно матча против(2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы действительно играли очень хорошо, постоянно прессинговали, как и на этой же стадии в прошлом сезоне. Это была одна из наших лучших игр в сезоне. Но это только половина дела. Нам просто нужно сохранять спокойствие.

У нас было много моментов и это очевидно, ведь будучи "Реалом", мы всегда хотим забивать больше. Мы знаем, что выездная игра с "Челси" будет сложной. Теперь нам осталось отдохнуть и сохранять ясный ум.

Любой игрок, который выходит в футболке "Реала" знает, насколько особенной является Лига чемпионов. В частности, на "Бернабеу", когда на нас смотрит множество фанатов», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Таким образом, «Реал» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 апреля в Лондоне.