начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЕ, 13.04.2023.

Последний матч между собой: Севилья — Манчестер Юнайтед 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Севилья»).

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