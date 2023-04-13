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    МЮ планирует расстаться с 13 игроками

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    По данным Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продать сразу 13 игроков.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    В списке на выход такие игроки: Харри Магуайр, Алекс Теллес, Фил Джонс, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Эрик Байи, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей, Амад Диалло, Факундо Пельистри, Энтони Эланга и Антони Марсьяль.

    После 29 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 56 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, и отстает от «Ньюкасла» по дополнительным показателям.

    Напомним также, что «Ман Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей». Матч состоится 13 апреля в 22:00 мск.

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