МЮ планирует расстаться с 13 игроками

По данным Daily Mail, руководствонамерено продать сразу 13 игроков.

В списке на выход такие игроки: Харри Магуайр, Алекс Теллес, Фил Джонс, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Эрик Байи, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей, Амад Диалло, Факундо Пельистри, Энтони Эланга и Антони Марсьяль.

После 29 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 56 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, и отстает от «Ньюкасла» по дополнительным показателям.

Напомним также, что «Ман Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей». Матч состоится 13 апреля в 22:00 мск.