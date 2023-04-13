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    Лэмпард: Игрокам «Челси» немного не хватает веры в себя

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    Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о выездном поражении от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику "стандарт", после чего был забит второй мяч. У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона.

    Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча — поражение. Я сказал игрокам, что на "Стэмфорд Бридж" случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.

    Было и хорошее, но результат — реальность. На "Стэмфорд Бридж" могут произойти особенные вещи. Мы должны верить. У нас есть шансы, как бы ни был хорош соперник. Нам немного не хватает веры в себя. Игроки не знают, насколько они хороши», — цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля.

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