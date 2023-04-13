Лэмпард: Игрокам «Челси» немного не хватает веры в себя

Тренер «Челси»высказался о выездном поражении от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику "стандарт", после чего был забит второй мяч. У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона.

Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча — поражение. Я сказал игрокам, что на "Стэмфорд Бридж" случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.

Было и хорошее, но результат — реальность. На "Стэмфорд Бридж" могут произойти особенные вещи. Мы должны верить. У нас есть шансы, как бы ни был хорош соперник. Нам немного не хватает веры в себя. Игроки не знают, насколько они хороши», — цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля.