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    Куртуа: Надеюсь, «Реал» не пожалеет, что не забил больше

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался относительно матча против «Челси» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Учитывая игру в большинстве, остается ощущение, что можно было снять все вопросы в противостоянии. Но "Челси" теперь едет домой с ощущением, что сам мог забить в конце, когда удар накрыл Рюдигер.

    Нас ждет очень тяжелый ответный матч, и я надеюсь, что мы не пожалеем о том, что не забили больше.

    Сэйв оказался очень важным. Если бы "Челси" сравнял счет, это могло бы стать для нас психологическим ударом. Я рад, что спас ворота.

    Во втором тайме мы провели совершенный матч, но на последних минутах надо держать мяч, чтобы не позволить забить гол, который изменит расклад в противостоянии.

    Мы должны отнестись ко второй игре так, словно в первой была ничья, так, как отнеслись к игре с "Барселоной". Надо думать, что нужна победа. Если выходишь удерживать счет, можно внезапно проиграть 0:2. Надеюсь, мы хорошо начнем ответную игру, не как в прошлом году, забьем первыми и победим», — приводит слова Куртуа Marca.

    Таким образом, «Реал» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 апреля в Лондоне.

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