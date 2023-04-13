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    Кержаков назвал двух лучших футболистов России

    Футбол Зенит Спартак
    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает Дмитрия Аленичева и Андрея Аршавина лучшими футболистами России.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Два лучших русских футболиста? Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.

    Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау.

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    • На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», — сказал Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну.

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