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    Кепа о неудачах «Челси»: У нас трижды поменялся тренер в течение сезона

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    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага считает, что поражение команды от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) и последние неудачи — это следствие частой смены тренеров, а также отсутствия уверенности в своих силах.

    Кепа Аррисабалага
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    Кепа Аррисабалага

    «У нас трижды поменялся тренер в течение сезона, пришло много новых игроков, и это дорого нам обходится. Мы уходили с поля с чувством, что они были лучше, нам тяжело было играть на чужой половине поля и создавать моменты. После удаления результат мог быть и хуже, потому что 30 минут в меньшинстве на "Бернабеу" в Лиге чемпионов — это много.

    У них было больше моментов, нам есть что улучшить перед ответной встречей. Ощущение такое, что мы были не на своем уровне, мы смотрим на себя, и понимаем, что в первую очередь виноваты игроки», — приводит слова Аррисабалаги 90min.

    18 апреля «Челси» в Лондоне примет мадридский «Реал» в рамках ответной игры 1/4 Лиги чемпионов. В чемпионате Англии команда Фрэнка Лэмпарда занимает 11-е место.

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