Кепа о неудачах «Челси»: У нас трижды поменялся тренер в течение сезона

Вратарь «Челси»считает, что поражение команды от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) и последние неудачи — это следствие частой смены тренеров, а также отсутствия уверенности в своих силах.

«У нас трижды поменялся тренер в течение сезона, пришло много новых игроков, и это дорого нам обходится. Мы уходили с поля с чувством, что они были лучше, нам тяжело было играть на чужой половине поля и создавать моменты. После удаления результат мог быть и хуже, потому что 30 минут в меньшинстве на "Бернабеу" в Лиге чемпионов — это много.

У них было больше моментов, нам есть что улучшить перед ответной встречей. Ощущение такое, что мы были не на своем уровне, мы смотрим на себя, и понимаем, что в первую очередь виноваты игроки», — приводит слова Аррисабалаги 90min.

18 апреля «Челси» в Лондоне примет мадридский «Реал» в рамках ответной игры 1/4 Лиги чемпионов. В чемпионате Англии команда Фрэнка Лэмпарда занимает 11-е место.