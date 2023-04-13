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    Канте намерен продлить контракт с «Челси»

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    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте хочет продлить контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Le Parisien.

    Н'Голо Канте
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    Н'Голо Канте

    «Н'Голо хотел бы продолжить свою карьеру в Лондоне. Ему нравилось играть под руководством Конте, но того уволили из "Тоттенхэма". "Арсенал" тоже интересовался Канте.

    Я думаю, что он продлит контракт с "Челси", а потом, возможно, он отправится в страну Персидского залива через два-три года», — приводит слова человека из окружения Канте Le Parisien.

    Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. Канте пополнил состав «синих» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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