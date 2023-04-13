начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 13.04.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Базель» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ницца»).

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