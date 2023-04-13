Анчелотти: Я доволен, мы хорошо играли

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.
Это четвертьфинал Лиги чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.
Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.
В таких матчах себя проявляют Модрич и Кроос, обладающие должным опытом и нужными навыками», — приводит слова Анчелотти Marca.
Таким образом, «Реал» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 апреля в Лондоне.