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    Анчелотти: Я доволен, мы хорошо играли

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно матча против «Челси» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.

    Это четвертьфинал Лиги чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.

    Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.

    В таких матчах себя проявляют Модрич и Кроос, обладающие должным опытом и нужными навыками», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Таким образом, «Реал» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 апреля в Лондоне.

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