Анчелотти: Я доволен, мы хорошо играли

Наставниквысказался относительно матча против(2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.

Это четвертьфинал Лиги чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.

Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.

В таких матчах себя проявляют Модрич и Кроос, обладающие должным опытом и нужными навыками», — приводит слова Анчелотти Marca.

Таким образом, «Реал» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 апреля в Лондоне.