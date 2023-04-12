ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    Тухель: Нас жестоко наказывали

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Я не согласен с результатом. Нас жестко наказывали в тех фазах, где мы были лучше как команда. Нас жестоко наказывали. Мы хорошо играли до счета 0:2. Не хочу игнорировать результат, но я увидел очень качественную игру нашей команды до 70-й минуты.

    Думаю, мы заслужили как минимум один гол и пропустили на один или два больше, чем должны были. Нашим игрокам не хватало уверенности. Результат очень горький, но сегодня я влюбился в нашу команду. Звучит странно, но я получил удовольствие», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры