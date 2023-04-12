Тухель: Нас жестоко наказывали

Главный тренер «Баварии»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не согласен с результатом. Нас жестко наказывали в тех фазах, где мы были лучше как команда. Нас жестоко наказывали. Мы хорошо играли до счета 0:2. Не хочу игнорировать результат, но я увидел очень качественную игру нашей команды до 70-й минуты.

Думаю, мы заслужили как минимум один гол и пропустили на один или два больше, чем должны были. Нашим игрокам не хватало уверенности. Результат очень горький, но сегодня я влюбился в нашу команду. Звучит странно, но я получил удовольствие», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».