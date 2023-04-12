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    Сперцян высказался об интересе к нему со стороны европейских клубов

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    Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что им интересуются несколько европейских клубов.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.

    Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с "Краснодаром". Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за Сперцяном во время матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с Турцией (1:2).

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