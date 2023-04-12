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    Родри: Ключевым фактором победы над «Баварией» была наша защита

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри дал свою оценку победы над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Родри
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    Родри

    «Это отличный результат для нас, так же как и то, как играла команда. Ключевым фактором для победы была наша защита, она была великолепна, и мы понимали, как наказать их.

    Забить свой первый гол в Лиге чемпионов было особенным моментом для меня. В тот момент нам было тяжело, потому что у них отличная команда. Мы понимаем, что не можем все время владеть мячом 80% времени. Они тоже играют. Мы забили три и могли забить четыре, но это великолепный результат.

    Мы не думаем, что вcе закончено. "Бавария" — хорошая команда, и мы довольны своим выступлениям, но должны будем постараться выиграть вторую игру», — цитирует Родри BT Sport.

    Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

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