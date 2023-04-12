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    Реал Мадрид — Челси: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2023 в 22:00 начнется матч в четвертьфинале ЛЧ Реал Мадрид — Челси

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    Реал Мадрид и Челси начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 12.04.2023.

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    Последний матч между собой: Реал Мадрид — Челси 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

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