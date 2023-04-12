Мбаппе назвал свою следующую цель

Нападающий ПСЖзаявил, что он намерен выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ.

«Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале и 1/8 финала этого турнира. Я мечтаю об этом трофее. Мне важно выиграть его. Надеюсь, это случится скоро. Клуб? Я парижанин, и у меня есть контракт. Конечно, с "ПСЖ", — заверил Мбаппе в интервью каналу France 3.

Ранее ПСЖ вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив "Баварии" 0:1 и 0:2.

Мбаппе забил 19 голов и 3 ассиста в 26 матчах чемпионата Франции. Также игрок забил 7 голов в 8 матчах Лиги чемпионов.