Лэмпард: Надо верить, что «Челси» сможет успешно сыграть в Мадриде

Наставник «Челси»поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я не думаю, что здесь что-то новое для моих игроков. Но мы должны воспользоваться случаем, потому что на этом этапе турнира ставки повышаются. Надо верить, что мы сможем успешно сыграть под серьезным давлением в Мадриде.

Каждый новый сезон — это новая история. Игроки должны понимать, что "Реал" — это особенная команда, и есть вещи, которые не зависят от нас. Я буду сосредоточен не на прошлом сезоне, а на том, чего мы можем достичь сейчас», — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 22:00 по мск. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.