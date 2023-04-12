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    Кан о поражении о «Ман Сити»: В ЛЧ всегда есть ответный матч

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан считает, что у «Баварии» все еще есть шансы на попадание в полуфинал Лиги чемпионов.

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    «Разумеется, мы разочарованы. Думаю, мы иначе себе представляли матч против такой команды, как "Манчестер Сити". Это явно команда мирового уровня, если не лучшая команда Европы на данный момент. В футболе главное результат, именно результат важнее всего. Но нужно учитывать и другие вещи.

    У нас были моменты. Мы хорошо начали матч, создавали опасные ситуации, которые могли привести к первому голу. Мы пропустили в результате дальнего удара. Во втором тайме мы играли очень хорошо, имели несколько возможностей сравнять счет.

    На таком уровне и в матче против такой команды нельзя ничего позволять сопернику. Даже на сотую долю секунды нельзя опаздывать к мячу. За любые ошибки наказывают. И произошло именно это.

    При 0:2 у нас были большие проблемы, затем счет стал 0:3. При 0:2 или 0:3 я сказал Хасану Салихамиджичу, который сидел рядом со мной: "Нам надо забить. В футболе все возможно".

    Жаловаться смысла нет, как и давать всему негативную оценку. У нас хорошие шансы на победу в Бундеслиге, хотя там плотная борьба. Нельзя сейчас заниматься самокопанием. Мы сыграем в чемпионате в субботу, а затем — всегда есть ответный матч», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».

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