Кан о поражении о «Ман Сити»: В ЛЧ всегда есть ответный матч

«Разумеется, мы разочарованы. Думаю, мы иначе себе представляли матч против такой команды, как "Манчестер Сити". Это явно команда мирового уровня, если не лучшая команда Европы на данный момент. В футболе главное результат, именно результат важнее всего. Но нужно учитывать и другие вещи.
У нас были моменты. Мы хорошо начали матч, создавали опасные ситуации, которые могли привести к первому голу. Мы пропустили в результате дальнего удара. Во втором тайме мы играли очень хорошо, имели несколько возможностей сравнять счет.
На таком уровне и в матче против такой команды нельзя ничего позволять сопернику. Даже на сотую долю секунды нельзя опаздывать к мячу. За любые ошибки наказывают. И произошло именно это.
При 0:2 у нас были большие проблемы, затем счет стал 0:3. При 0:2 или 0:3 я сказал Хасану Салихамиджичу, который сидел рядом со мной: "Нам надо забить. В футболе все возможно".
Жаловаться смысла нет, как и давать всему негативную оценку. У нас хорошие шансы на победу в Бундеслиге, хотя там плотная борьба. Нельзя сейчас заниматься самокопанием. Мы сыграем в чемпионате в субботу, а затем — всегда есть ответный матч», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».