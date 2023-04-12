Гвардиола: Это невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о победе над «Баварией» (3:0) в первом матче четвертьфинальный стадии Лиги чемпионов.

«Это была действительно хорошая игра Лиги чемпионов с участием топ-команд. В течение 55-60 минут игра была равной.

Невероятный гол забил Родри, но нам не удавалось контролировать фланги Мусиалы и Гнабри. В начале второго второго тайма соперник был лучше, у них были шансы. Но после мы кое-что изменили, и в последних отрезках игры мы были лучше.

Это невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене. Мы должны сделать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и мы постараемся сделать это», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».