Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

, агент нападающего «Динамо», прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в «Зенит».

Сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания Тюкавин и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«У нас действующий контракт с "Динамо". Его всё устраивает. Константин сейчас выходит во всех играх, практически всё игровое время. У нас нет проблем. А так — мало ли кто что хочет. Обещать — не значит жениться. Мы тоже, допустим, хотим, чтобы в ЦСКА Роналду играл. К сожалению, пока не едет и денег у ЦСКА нет.

Константин не просил меня найти команду. Если будет очень серьезное предложение в Европе… Сейчас с политической ситуацией нереально куда-то уехать. А уехать в какой-то второстепенный клуб — мы тоже себя уважаем. Константин — игрок национальной команды, воспитанник "Динамо". Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с "Динамо". Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь.

Понимаю, что в "Зените", может, условия лучше, но такое впечатление, что мы цену набиваем. Это не так. Он любимец болельщиков "Динамо", дорожит этим. Сейчас задача — как можно больше забить в сезоне и в сборной быть не статистом, а основным игроком», — приводит слова агента «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 21 матч, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.