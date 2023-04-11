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    Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в «Зенит».

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания Тюкавин и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «У нас действующий контракт с "Динамо". Его всё устраивает. Константин сейчас выходит во всех играх, практически всё игровое время. У нас нет проблем. А так — мало ли кто что хочет. Обещать — не значит жениться. Мы тоже, допустим, хотим, чтобы в ЦСКА Роналду играл. К сожалению, пока не едет и денег у ЦСКА нет.

    Константин не просил меня найти команду. Если будет очень серьезное предложение в Европе… Сейчас с политической ситуацией нереально куда-то уехать. А уехать в какой-то второстепенный клуб — мы тоже себя уважаем. Константин — игрок национальной команды, воспитанник "Динамо". Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с "Динамо". Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь.

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    • Понимаю, что в "Зените", может, условия лучше, но такое впечатление, что мы цену набиваем. Это не так. Он любимец болельщиков "Динамо", дорожит этим. Сейчас задача — как можно больше забить в сезоне и в сборной быть не статистом, а основным игроком», — приводит слова агента «Чемпионат».

    В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 21 матч, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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