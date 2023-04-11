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    Роббен о матче «Ман Сити» — «Бавария»: Матч будет очень интересным

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    Экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мюнхенской команды.

    Арьен Роббен
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    Арьен Роббен

    «У меня в основном хорошие воспоминания о матчах против "Сити". Первое, что приходит на ум — выездная победа с "Баварией" со счетом 3:1 в Лиге чемпионов в 2013 году. Была абсолютно топовая игра в нашем исполнении.

    В целом атмосфера в Англии приятная, играть там — всегда что-то особенное. Это определенно топ-противостояние, оно могло бы быть и в финале. Матч будет очень интересным, я с нетерпением жду его», — сказал Роббен в эфире клубного телевидения мюнхенцев.

  • Смотреть матч Манчестер Сити — Бавария онлайн 11.04.2023 в 22:00. Прямая трансляция
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    • 11 апреля «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

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