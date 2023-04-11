Роббен о матче «Ман Сити» — «Бавария»: Матч будет очень интересным

Экс-полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов междуи мюнхенской команды.

«У меня в основном хорошие воспоминания о матчах против "Сити". Первое, что приходит на ум — выездная победа с "Баварией" со счетом 3:1 в Лиге чемпионов в 2013 году. Была абсолютно топовая игра в нашем исполнении.

В целом атмосфера в Англии приятная, играть там — всегда что-то особенное. Это определенно топ-противостояние, оно могло бы быть и в финале. Матч будет очень интересным, я с нетерпением жду его», — сказал Роббен в эфире клубного телевидения мюнхенцев.

11 апреля «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.