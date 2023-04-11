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    Пулишич прокомментировал предстоящий матч с «Реалом»

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    Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич признался, что команда хочет отомстить «Реалу» за прошлые поражения.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    «Мы хотим получить некоторую расплату за поражение в прошлом сезоне и, надеюсь, обыграем "Реал". Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно обыграть несколько сильных команд, поэтому мы готовы к этому.

    Мы уверены в себе и знаем, что у нас достаточно хороших игроков, чтобы показать хороший результат в этом соревновании», — приводит слова Пулишича официальный сайт «синих».

    В прошлом сезоне «Челси» проиграл «Реалу» в четвертьфинале ЛЧ со общим счетом 5:4 (3:1, 2:3).

    Предстоящий матч «Челси» и «Реала» в ЛЧ этого сезона состоится 12 апреля в 22:00 мск.

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