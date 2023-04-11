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    • «Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд
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    «Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд

    «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Манчестер Сити» примет «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

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    Составы команд
    • Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.
    • Состав «Баварии»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.
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