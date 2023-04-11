Сегодня в 21:12 «Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд «Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз, составы, коэффициенты Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Германии Бавария «Манчестер Сити» примет «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Составы команд Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.Состав «Баварии»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.