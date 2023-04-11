Экс-игрок сборной Украины: Не понимаю, почему слезы Зинченко не вызывают отвращения у людей

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо»высказался по поводу эмоций защитника лондонского «Арсенала»в матче с(2:2).

«Ливерпуль» забил второй гол в ворота «Арсенала» после ошибки Зинченко. Сразу после замены украинский футболист разрыдался на скамейке запасных.

«Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Оказывается, я еще многого не знаю, видимо. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел.

Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить. Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей.

Человек сидит и ноет просто. Мне кажется, он единственный. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных.

Честно — я в шоке. Артета говорит, что должна быть ничья, хотя там пять должно было залететь. Я уже не считаю пенальти. Что-то в Англии не то. Может, в тумане что-то еще там добавляется?

Не понимаю, почему это не вызывает у людей отвращения. Человек плачет, бегает везде, активничает. Понятно, что он столько не стоит на поле, сколько о нём пишут. И все нормально у нас проходит. Честно, странновато, друзья мои», — написал Леоненко в своем телеграм-канале.