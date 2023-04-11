ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
  • 09:15
    • «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода бразильцев
  • 00:00
    • «Барселона» потеряла очки в матче против «Жироны»
    Все новости спорта

    Экс-игрок сборной Украины: Не понимаю, почему слезы Зинченко не вызывают отвращения у людей

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Ливерпуль АПЛ Футбол Англии
    Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался по поводу эмоций защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в матче с «Ливерпулем» (2:2).

    Александр Зинченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зинченко

    «Ливерпуль» забил второй гол в ворота «Арсенала» после ошибки Зинченко. Сразу после замены украинский футболист разрыдался на скамейке запасных.

    «Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Оказывается, я еще многого не знаю, видимо. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел.

    Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить. Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей.

    Человек сидит и ноет просто. Мне кажется, он единственный. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных.

  • Джака разозлил «Ливерпуль». Мерсисайдцы обострили чемпионскую гонку АПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на огненную ничью на «Энфилде»
  • 09/04/2023

    • Честно — я в шоке. Артета говорит, что должна быть ничья, хотя там пять должно было залететь. Я уже не считаю пенальти. Что-то в Англии не то. Может, в тумане что-то еще там добавляется?

    Не понимаю, почему это не вызывает у людей отвращения. Человек плачет, бегает везде, активничает. Понятно, что он столько не стоит на поле, сколько о нём пишут. И все нормально у нас проходит. Честно, странновато, друзья мои», — написал Леоненко в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры