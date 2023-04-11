Фернандес о матче с «Реалом»: Нас ждет большой матч, мы не боимся соперника

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонской командой и мадридским

«Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала тяжёлые времена. Мы не боимся мадридского "Реала".

Мы испытываем большой трепет, потому что нас ждёт большой футбольный матч, и мы знаем, какими качествами обладают наши соперники. Мы постараемся держать их далеко от ворот с помощью наших защитников», — цитирует Фернандеса пресс-служба УЕФА.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» состоится 12 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.