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    Фернандес о матче с «Реалом»: Нас ждет большой матч, мы не боимся соперника

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    Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонской командой и мадридским «Реалом».

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала тяжёлые времена. Мы не боимся мадридского "Реала".

    Мы испытываем большой трепет, потому что нас ждёт большой футбольный матч, и мы знаем, какими качествами обладают наши соперники. Мы постараемся держать их далеко от ворот с помощью наших защитников», — цитирует Фернандеса пресс-служба УЕФА.

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    • Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» состоится 12 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

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