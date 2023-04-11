ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
    Все новости спорта

    Чилуэлл продлил контракт с «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поставил подпись под новым контрактом с клубом.

    Бен Чилуэлл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Чилуэлл

    Таким образом, по новым условиям контракт футболиста с «аристократами» теперь рассчитан до лета 2027 года.

    «Я чувствую себя очень комфортно в "Челси", и наслаждаюсь своим временем на поле здесь, поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью этого проекта в долгосрочной перспективе, и я счастлив продлить контракт.

    Мы много работаем для достижения успеха, и я сделаю все возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые очень тепло приняли меня», — приводит слова англичанина официальный сайт лондонского клуба.

    Чилуэлл принял участие в 80 матчах за «Челси», в которых забил 9 голов и сделал 12 голевых передач. В клуб он перешел в августе 2020 года из «Челси».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры