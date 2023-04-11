Чилуэлл продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси»поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Таким образом, по новым условиям контракт футболиста с «аристократами» теперь рассчитан до лета 2027 года.

«Я чувствую себя очень комфортно в "Челси", и наслаждаюсь своим временем на поле здесь, поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью этого проекта в долгосрочной перспективе, и я счастлив продлить контракт.

Мы много работаем для достижения успеха, и я сделаю все возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые очень тепло приняли меня», — приводит слова англичанина официальный сайт лондонского клуба.

Чилуэлл принял участие в 80 матчах за «Челси», в которых забил 9 голов и сделал 12 голевых передач. В клуб он перешел в августе 2020 года из «Челси».