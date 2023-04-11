ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
    Все новости спорта

    Асенсио останется в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Марко Асенсио в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским «Реалом».

    Марко Асенсио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Асенсио

    По информации The Athletic, испанский полузащитник продлит соглашение с «Королевским клубом» до 2027 или 2028 года.

    Отмечается, что руководство «Реала» решило сохранить Асенсио в команде после рекомендаций главного тренера Карло Анчелотти.

    Марко при этом тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Реале».

    В текущем сезоне Асенсио провел в чемпионате Испании 22 матча, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

  • Трансферный дайджест. 4-10 апреля
  • Фримпонг нарасхват, Ольмо — в Примеру, Влахович, Думфрис и Кекчю — в АПЛ
  • Вчера

    • Напомним, полузащитника «Реала» Федерико Вальверде могут отстранить от футбола на срок до полугода за нападение на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры