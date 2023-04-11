Асенсио останется в «Реале»

в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским

По информации The Athletic, испанский полузащитник продлит соглашение с «Королевским клубом» до 2027 или 2028 года.

Отмечается, что руководство «Реала» решило сохранить Асенсио в команде после рекомендаций главного тренера Карло Анчелотти.

Марко при этом тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Реале».

В текущем сезоне Асенсио провел в чемпионате Испании 22 матча, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, полузащитника «Реала» Федерико Вальверде могут отстранить от футбола на срок до полугода за нападение на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну.