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    Анчелотти: Надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с «Челси»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил слова поддержки в адрес Фрэнка Лэмпарда в преддверии матча в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.

    Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

    Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.

    Конечно, мне грустно [что "Челси" не в лучшей форме], у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю "Челси". Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», — сказал главный тренер «Реала».

    «Реал» и «Челси» встретятся 12 апреля в Мадриде в 22:00 по мск. Прогноз на поединок доступен здесь.

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