Тухель — о матче с «Манчестер Сити»: Мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Стиль у "Манчестер Сити" все тот же, видны те же шаблоны. Конечно, стиль Холанна уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было.

Мы должны будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.

Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.

Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией» состоится во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.