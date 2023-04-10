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    Тухель — о матче с «Манчестер Сити»: Мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Стиль у "Манчестер Сити" все тот же, видны те же шаблоны. Конечно, стиль Холанна уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было.

    Мы должны будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.

    Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.

    Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией» состоится во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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