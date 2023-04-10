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    В совете директоров «Спартака» могут произойти изменения

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    В ближайшее время в совете директоров «Спартака» могут появиться новые лица, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    По данным источника, один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом — по примеру «вице-президента», который встает над генеральным директором.

    В настоящее время пост генерального директора «Спартака» занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт.

    После завершения сезона один из них, скорее всего, покинет клуб.

    Отмечается, что в данном случае нет никакого конфликта, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».

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