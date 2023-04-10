В совете директоров «Спартака» могут произойти изменения

Евгений Мележиков Фото: globallookpress.com
По данным источника, один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом — по примеру «вице-президента», который встает над генеральным директором.
В настоящее время пост генерального директора «Спартака» занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт.
После завершения сезона один из них, скорее всего, покинет клуб.
Отмечается, что в данном случае нет никакого конфликта, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.