В совете директоров «Спартака» могут произойти изменения

В ближайшее время в совете директоровмогут появиться новые лица, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом — по примеру «вице-президента», который встает над генеральным директором.

В настоящее время пост генерального директора «Спартака» занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт.

После завершения сезона один из них, скорее всего, покинет клуб.

Отмечается, что в данном случае нет никакого конфликта, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.