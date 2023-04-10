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    «Малком — игрок принципиально иного уровня». Слуцкий — о роли бразильцев в «Зените»

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    Известный тренер Леонид Слуцкий оценил игру бразильских футболистов «Зенита» в матче с «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Малком сделал разницу в матче с "Локомотивом"? Там был не только он, вся бразильская группа выглядела ярко, но Малком, конечно, — это игрок принципиально иного уровня.

    Бразилец великолепно решает эпизоды, у него потрясающие разрезающие передачи, смещения в центральную зону из-за отсутствия привязки к позиции.

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    • Распространенная атака, когда мяч у крайнего защитника, а кто-то из середины поля вбегает во фланговую зону. Такой передаче сложно противостоять, а у "Зенита" атака заточена на этом варианте ведения игры», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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