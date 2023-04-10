«Малком — игрок принципиально иного уровня». Слуцкий — о роли бразильцев в «Зените»

Известный тренероценил игру бразильских футболистовв матче с(2:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Малком сделал разницу в матче с "Локомотивом"? Там был не только он, вся бразильская группа выглядела ярко, но Малком, конечно, — это игрок принципиально иного уровня.

Бразилец великолепно решает эпизоды, у него потрясающие разрезающие передачи, смещения в центральную зону из-за отсутствия привязки к позиции.

Распространенная атака, когда мяч у крайнего защитника, а кто-то из середины поля вбегает во фланговую зону. Такой передаче сложно противостоять, а у "Зенита" атака заточена на этом варианте ведения игры», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.