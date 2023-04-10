Одну из трибун на стадионе «Локомотива» могут назвать в честь Семина

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«У нас с Юрием Павловичем очень хорошие отношения. Приглашали ли мы его в клуб? На сегодняшний день у нас есть главный тренер.
Мы с Юрием Павловичем находимся в творческом состоянии и думаем, как использовать его уникальный опыт. Он ждет от нас определенных решений.
В свое время Юрию Павловичу предлагали назвать одну из трибун стадиона в его честь, но он отказался.
Не могу исключать, что какие-то подобные решения будут приняты», — приводит слова Нагорных журналист Севастиан Терлецкий.