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    Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Ираком

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборные России и Ирака могут провести ответный товарищеский матч. Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

    В сентябре сборная России может снова сыграть с командой Ирака
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    В сентябре сборная России может снова сыграть с командой Ирака

    «Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака.

    Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город.

    Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября — день фэйр-плей ФИФА», — приводит слова Имада Sport24.

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    • Напомним, в конце марта сборная России выиграла у команды Ирака (2:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Санкт-Петербурге.

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