Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Ираком

В сентябре сборная России может снова сыграть с командой Ирака Фото: globallookpress.com
«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака.
Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город.
Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября — день фэйр-плей ФИФА», — приводит слова Имада Sport24.
Напомним, в конце марта сборная России выиграла у команды Ирака (2:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Санкт-Петербурге.