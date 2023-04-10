Орлов: Пиняев в «Локомотиве» пока одиночка

Комментатороценил игру полузащитника «Локомотива»в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Пиняев? Понимаете, в одиночку ему непросто против таких соперников. Должны быть связки. Как в "Зените": Дуглас Сантос — Вендел — Мостовой. Этот треугольник держит мяч и не отдает его! Это образец. У Пиняева таких партнеров все-таки нет. Пока он одиночка.

Хотя, когда получал передачи на свободном пространстве, пытался что-то придумать. В любом случае интересный хавбек, а "Локомотив" в целом интересная команда. Галактионов проделал зимой большую работу.

Ну вот чем "Локо" в матче против "Зенита" был хуже ЦСКА или "Динамо"? Да в принципе ничем. Так что положительная динамика, бесспорно, просматривается, — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

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Напомним, Пиняев перебрался в стан "Локомотива" этой зимой из самарских "Крыльев Советов".