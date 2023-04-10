Орлов: Пиняев в «Локомотиве» пока одиночка

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Пиняев? Понимаете, в одиночку ему непросто против таких соперников. Должны быть связки. Как в "Зените": Дуглас Сантос — Вендел — Мостовой. Этот треугольник держит мяч и не отдает его! Это образец. У Пиняева таких партнеров все-таки нет. Пока он одиночка.
Хотя, когда получал передачи на свободном пространстве, пытался что-то придумать. В любом случае интересный хавбек, а "Локомотив" в целом интересная команда. Галактионов проделал зимой большую работу.
Ну вот чем "Локо" в матче против "Зенита" был хуже ЦСКА или "Динамо"? Да в принципе ничем. Так что положительная динамика, бесспорно, просматривается, — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Пиняев перебрался в стан "Локомотива" этой зимой из самарских "Крыльев Советов".