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    Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно желания выиграть Лигу чемпионов вместе с английским клубом.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра. Этот вопрос задают уже 6-7 лет. Мы пытались выиграть турнир каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

    "Ман Сити" всегда старается победить, но это не значит, что обязательно будет так. Команда должна подойти в идеальной форме, чтобы добиться хорошего результата с Баварией», — приводит слова Гвардиолы английская пресса.

    11 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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