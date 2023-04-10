Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов

Главный тренервысказался относительно желания выиграть Лигу чемпионов вместе с английским клубом.

«Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра. Этот вопрос задают уже 6-7 лет. Мы пытались выиграть турнир каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

"Ман Сити" всегда старается победить, но это не значит, что обязательно будет так. Команда должна подойти в идеальной форме, чтобы добиться хорошего результата с Баварией», — приводит слова Гвардиолы английская пресса.

11 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.