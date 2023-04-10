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    «Милан» продлит контракт с Жиру

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    «Милан» в ближайшее время продлит контракт с нападающим Оливье Жиру.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение французского футболиста с итальянским клубом будет рассчитано до лета 2024 года.

    За это время 36-летний форвард заработает три с половиной миллиона евро.

    Отмечается, что в январе у Жиру было предложение от английского «Эвертона», но он не заинтересован в уходе из «Милана».

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    • В текущем сезоне Жиру провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Милан» решил не продлевать контракт со Златаном Ибрагимовичем.

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