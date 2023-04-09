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    «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»

    «Локомотив» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 22-м туре чемпионата России «Локомотив» принял «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    Вендел
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    Вендел

    «Локо» был близок к победе в первом тайме после гола Максима Глушенкова, но под завесу 45-минутки Вендел сравнял счет.

    Могла быть и ничья, но автогол Егора Погостнова позволил гостям одержать победу.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Зенит 1:2
    Голы: 1:0 Максим Глушенков (26'), 1:1 Вендел (40'), 1:2 Егор Погостнов (77') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артём Дзюба Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родриго, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Вендел, Малком, Иван Сергеев, Андрей Мостовой Предупреждения: Максим Глушенков (31'), Максим Ненахов (36'), Родриго (90+5')

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка в 22 матчах. «Локо» идет на 11-м месте с 25 очками на счету.

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